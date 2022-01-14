В 2021 году владимирская санавиация эвакуировала на вертолете 94 пациента

Регулярные полёты санавиации во Владимирской области после многолетнего перерыва возобновились с ноября 2020 года. В 2021 году специализированная служба совершила 130 вылетов. В результате авиамедицинская бригада эвакуировала на вертолёте 94 человека, в том числе 5 детей. Среди эвакуированных – больные с инсультами, инфарктами, тяжёлыми травмами и другими жизнеугрожающими состояниями. Пациенты были доставлены в ОКБ и федеральные клиники Москвы и Нижнего Новгорода.

В 2022 году вылеты санавиации продолжаются. Первый − 11 января − состоялся в Юрьев-Польский. Теперь авиамедицинские вылеты обеспечивает акционерное общество «Национальная служба санитарной авиации». На этот год запланировано не менее 77 вылетов.

Напомним, что в октябре 2020 года на территории Областной клинической больницы построена первая вертолётная площадка для нужд здравоохранения, второй такой объект начал функционировать в августе прошлого года на территории ОДКБ. В перспективе во Владимире будет построена третья вертолётная площадка.