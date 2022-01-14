Александровские коммунальщики погасили миллионные долги за газ и воду после ареста имущества

В Александровском районе один из местных МУПов, отвечающий за предоставление коммунальных услуг, накопил долги по платежам за газ и водоснабжение в размере свыше 13,5 млн рублей, сообщает региональное управление службы судебных приставов.

В итоге, в дело пришлось вмешаться суду. Тот постановил, что долг надо вернуть, но в срок задолженность так и не была погашена. В итоге судебные приставы арестовали 10 зданий, принадлежащих организации. Также на МУП были наложены ограничения на проведения расходных операций по кассе.

Эти меры подействовали и представители предприятия рассчитались вскоре по долгам, но им еще пришлось также заплатить более 900 тысяч рублей исполнительского сбора, чего можно было бы избежать, заплати они долг своевременно.