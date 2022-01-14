Жителям Владимирской области выдали займов на 65 миллионов рублей

Кредитные потребительские кооперативы Владимирской области по итогам девяти месяцев прошлого года приняли сбережения на сумму 68 миллионов рублей. Из них 42 миллиона рублей внесли юридические лица, а 26 миллионов — граждане.

Также региональные КПК выдавали займы населению и бизнесу: объем займов предпринимателям составил 31 миллион рублей, граждане заняли 65 миллионов рублей. Средний размер займа малого и среднего бизнеса — около 4,4 млн рублей, физических лиц — около 500 тысяч рублей.

- В кооперативе можно получить заем не только для бизнеса, но и на личные нужды. Процент обычно выше, чем в банках, зато получить его проще. И наоборот, можно вложить деньги в КПК, но такие инвестиции не попадут под защиту Агентства по страхованию вкладов. Членство в КПК требует осмотрительности и активного участия в работе организации, — пояснил эксперт Отделения Владимир Банка России Александр Храмов.