Во Владимире откроется книжная выставка в память о холокосте

17 января во Владимирской областной научной библиотеке состоится открытие выставки «Память о Холокосте: документы, научные исследования, художественные произведения».

Экспозиция представлена книгами о холокосте из фондов библиотеки: научной, публицистической и художественной литературой, документами и мемуарами, которые рассказывают об одной из самых трагических и страшных страниц в мировой истории, о варварских преступлениях фашистов против еврейского народа: нацисты и их пособники уничтожили более 6 миллионов евреев.

Среди представляемых произведений – сборники «Документы обвиняют. Холокост: свидетельства Красной армии» (составитель Ф.Д. Свердлов), «Неизвестная чёрная книга», произведения П.М. Поляну «Между Аушвицем и Бабьим Яром» и «Жизнь и смерть в Аушвицком аду», Мартина Дина «Пособники Холокоста. Преступления местной полиции Белоруссии и Украины, 1941-1944 гг.», учебное пособие И.А. Альтмана «Холокост и еврейское сопротивление на оккупированной территории СССР» и многие другие.

Выставка будет работать до 30 января.