Во Владимирской области в 2021 году умирали в два раза чаще, чем рождались

В декабре прошлого года, по данным департамента юстиции, во Владимирской области зарегистрировали 2436 смертей, а вот родилось всего 827 детей. Если сравнивать с 2020 годом, то смертность стала ниже (тогда умерло 2785 человек). Однако если смотреть статистику 2019 года, когда о коронавирусе не было и речи, то сегодняшние цифры огорчают. Два года назад в декабре умерло 1842 человека.

В прошлом году рождаемость упала на треть, оказавшись ниже 10 тысяч человек, хотя в период с 2011 по 2016 года всегда была порядка 15 тысяч человек. В 2021 году число новорожденных оказалась ниже смертности в два с половиной раза.