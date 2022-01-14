Житель Юрьев-Польского украл мягкие игрушки из автомата, чтобы подарить их девушке

Возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Юрьев-Польского, подозреваемого в краже, сообщает областное УМВД.

В декабре прошлого года в полицию поступило сообщение о краже игрушек из игрового автомата, расположенного в фойе одного из торговых центров города. Сумма ущерба составила около 8 тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемого в краже, 19-летнего местного жителя. Задержанный молодой человек пояснил сотрудникам полиции, что планировал подарить мягкие игрушки своей девушке.

Материальный ущерб частично возмещен.