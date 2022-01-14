Во Владимирской области занят 61 процент коек для больных коронавирусом

14 января во Владимирской области лабораторно подтверждено 164 новых случая заболевания Covid-19. Всего во Владимирской области зарегистрировано 83678 случаев заболевания.

В больницах региона действуют 1402 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 61,1 процента из них занято (857), свободно 545 коек.

75694 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 301 человек. За период наблюдения в области отмечено 2992 летальных случая (+6 за сутки).

Во Владимирской области, как и во всех регионах страны, работает Единый номер 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.

В области продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Первый её этап прошли 592739 жителей региона, второй – 570530.