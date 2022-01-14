Владимирские некоммерческие организации получат 51 миллион рублей

13 января Фонд президентских грантов объявил результаты первого конкурса 2022 года. В этот раз НКО Владимирской области представили на него 71 заявку. 28 из них вошли в число победителей. Общая сумма, которой Фонд поддержит владимирские НКО в этом конкурсе, составила более 51 миллиона рублей.

В частности, поддержку получили следующие проекты: "Радуга добра. Мобильный центр социальной помощи" - Благотворительный фонд "Дар жизни", Центр поддержки семей с детьми с инвалидностью "Помощь на дому" организации "Равные возможности", "Город счастливых собак" - Владимирская региональная общественная организация "Зоозащита", "Лёгкое дыхание" Про Здоровье, «Сильные дети - здоровое общество» 3.0. - Владимирская областная Федерация Кёкусинкай, "Наши няни в помощь маме! Центр защиты материнства "Мамин домик" с детским пансионом "Мамин садик", Служба Социального Спасения и Помощи с единым федеральным номером - 128 и другие.

Более подробную информацию можно посмотреть на сайте президентскиегранты.рф в разделе «Проекты».