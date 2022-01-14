Житель Мурома украл металлические изделия из локомотивного депо

В дежурную часть линейного отдела полиции Муром поступило заявление от работника локомотивного депо Муром о краже металлических изделий, предназначенных для эксплуатации и использования подвижного состава электровоза.

Полицейские линейного отдела задержали 43-летнего жителя Мурома, подозреваемого в совершении кражи железнодорожного имущества.

Установлено, что мужчина в вечернее время незаконно проник в локомотивное депо Муром и украл металлические изделия для последующей сдачи в пункт приема металлов в качестве металлолома. Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила более 12 тысяч рублей.

Следственным отделением Владимирского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.