Во Владимирской области поймали гражданина Центральной Азии, готовившего теракт в Подмосковье

Фигуранта дела о подготовке теракта в Подмосковье, пойманного на территории Владимирской области, приговорили к десяти годам реального срока, сообщает пресс-служба УФСБ России по Владимирской области.

Такой приговор 22-летнему гражданину одной из республик Центрально-Азиатского региона вынес второй Западный окружной военный суд. Молодого человека признали виновным в причастности к подготовке к совершению террористического акта на территории московского региона с использованием СВУ, вовлечении лица в террористическую деятельность, а также призывах к террористической деятельности.

В УФСБ сообщают, что он являлся участником межрегиональной ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». Задержали его во Владимирской области в ноябре 2020 года. У него на квартире правоохранители обнаружили и изъяли самодельное взрывное устройство. Следствие длилось более года. Приговор был вынесен в конце декабря и сейчас вступил в законную силу. Молодому человеку также запрещено администрировать сайты в течение трех лет.