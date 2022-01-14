Владимирский автовокзал отменил еще два маршрута

На сайте владимирского автовокзала появилось сообщение об отмене двух рейсов автобусных маршрутов.

С 14 января 2022 года отменяются рейсы по маршрутам: «Владимир - Касимов» с отправлением от автовокзала города Владимира в 13.10 по пятницам, а также «Владимир - Петушки» с отправлением от автовокзала города Владимира в 8.50 по субботам и воскресеньям.

Это не первый случай отмены рейсов, следующих с автовокзала. Так, с 15 декабря временно прекратили движение автобусы в Судогду в 19.30 и 21.45, в Муром в 6.25 и из Мурома в 10.50, а также в Новопетрово в 5.45. Также отменялся ряд рейсов в новогодние праздники.