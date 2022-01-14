Во Владимирской области родители более 5 тысяч детей дали согласие на вакцинацию от коронавируса

Детские больницы и поликлиники Владимирской области готовы к началу массовой иммунизации от новой коронавирусной инфекции, закуплены фармацевтические холодильники для хранения вакцин.

Во Владимирской области получено согласие на вакцинацию от коронавируса от родителей более 5 тысяч детей. Об этом сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Артём Осипов.

В субъекты РФ, в том числе во Владимирскую область, в начале этого года запланирована поставка вакцины «Спутник-М», предназначенной для вакцинации детей в возрасте от 12-17 лет включительно. Новый штамм коронавируса «Омикрон» может представлять повышенную опасность для детей, поэтому вакцинация несовершеннолетних начнется, как только поступит вакцина.