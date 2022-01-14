Во Владимире у местного жителя изъято более 140 граммов наркотиков

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в начале января оперативники УМВД по городу Владимиру задержали 25-летнего жителя областного центра, у которого в ходе личного досмотра было обнаружено вещество, оказавшееся синтетическим наркотиком массой 140,38 граммов, что подтвердили результаты экспертного исследования.

Далее в ходе обысков по месту жительства молодого человека полицейские обнаружили и изъяли еще несколько пакетиков и свертков, в которых находились наркотики разной консистенции, цвета и массы, а также мобильный телефон.

По версии следствия, наркотики были предназначены для распространения во Владимире.

В настоящее время по данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Расследование продолжается.