Во Владимирской области 14 января коронавирус подтвержден у 164 человек

Во Владимирской области 14 января лабораторно подтверждено 164 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

38 случаев во Владимире, 23 - в Ковровском, 20 - в Муромском, 15 - в Александровском районах. 11 заболевших в Вязниковском, 10 - в Кольчугинском, 9 - в Суздальском, по 7 - в Петушках и Киржачском районе, 6 случаев в Гусь-Хрустальном, по 5 - в Гороховецком и Меленковском районах, 3 - в Юрьев-Польском, 2 - в Радужном, по 1 случаю в Камешковском, Селивановском и Судогодском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 83 678 случаев заболевания (19 697 сл. в г. Владимире, 9313 сл. в Гусь-Хрустальном, 9365 сл. о. Муром, 8016 сл. в Ковровском, 4533 сл. в Александровском, 4023 сл. в Петушинском, 3448 сл. в Юрьев-Польском, 3558 сл. в Вязниковском, 3672 сл. в Кольчугинском, 3444 сл. в Суздальском, 2601 сл. в Собинском, 2799 сл. в Киржачском, 2112 сл. в Меленковском, 1891 сл. в Гороховецком, 1789 сл. в Камешковском, 1470 сл. в Селивановском, 1092 сл. в Судогодском, 855 сл. в г. Радужном).