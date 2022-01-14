В Муроме двое предпринимателей задержаны за торговлю контрафактным табаком

Как сообщают отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области и региональное СУ СК России, сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями муромской полиции вскрыли факт приобретения, хранения и перевозки с целью дальнейшей продажи сигарет, не имеющих акцизных марок.

В преступлении подозреваются 51 и 60-летние индивидуальные предприниматели.

По версии следствия, сигареты они заказывали с марта по декабрь 2021 года через интернет, после чего продавали их на территории Мурома.

В ходе обысков у них обнаружили и изъяли более 5400 пачек «левых» сигарет разных марок, стоимость которых превышает 585 тысяч рублей. Сигареты обнаружили на складе, в автомобиле, а также в самом киоске.

В настоящее время по данному факту Следственным комитетом региона возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.