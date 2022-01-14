У Химзавода под тяжестью снега рухнула крыша подземного перехода

фото из группы ВКонтакте "Подслушано Автомобилистов"

Во владимирской группе "Подслушано Автомобилистов" разместили фотографию, на которой видно, что под тяжестью снега упала крыша пешеходного перехода через улицу Большую Нижегородскую на остановке «Химзавод». По предварительным данным, пострадавших нет.

В мэрии о проблеме уже знают, на место выехали сотрудники "Центра управления городскими дорогами". О том, как будет организовано движение владимирцев в этом месте обещают сообщить позже.

Напомним, что Владимирская область находится в зоне действия атлантического циклона «Эльза». Он принес сильный снегопад с мокрыми осадками, ветер с порывами до 18 м/с, снежные заносы, на дорогах гололедица. Из-за этого есть вероятность несчастных случаев из-за схода снежных масс и наледи с крыш зданий.

Владимирцев призывают быть особенно внимательными: при движении по улицам держаться дальше от домов с нависающими сосульками и снегом, не парковать вблизи них автотранспорт. В условиях плотной жилой застройки не игнорировать выставленные коммунальными службами ограждения − там, где образовались сосульки или идёт очистка крыш от снега.

Коммунальным службам самое пристальное внимание следует уделить соблюдению требований по очистке крыш, козырьков подъездов от снега, особенно на социально значимых объектах с массовым пребыванием людей.