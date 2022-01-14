В Гороховце пожарные потушили загоревшийся легковой автомобиль

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 15.56 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступила информация о том, что у дома №17 по улице Гагарина загорелась легковая машина. На место ЧП выехало 10 сотрудников Гороховецкого пожарно-спасательного гарнизона на двух пожарных машинах.

Как выяснилось на месте, пожар происходил в багажном отделении автомобиля, он был быстро ликвидирован на площади 2 квадратных метра. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.