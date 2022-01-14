До Вязников пустили дополнительные электрички

В связи с повышенным спросом на пригородные перевозки Владимирского направления с 14 января по пятницам, субботам и воскресеньям назначаются дополнительные электрички на участке Гороховец - Вязники.

Электропоезд будет отправляться из Вязников в 13.25, прибывать на ст. Н.Новгород в 15.35. Обратный рейс от ст. Н.Новгород в 12.44, прибытие в Вязники в 15.11.

Ввод новых пригородных поездов позволяет организовать беспересадочное сообщение между Владимиром и Нижним Новгородом. Отправление электрички из Владимира в 12.55, из Коврова 14.20, прибытие в Нижний Новгород в 18.09.