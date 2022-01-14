Владимирские самбисты вернулись с медалями с Всероссийских соревнований в Рыбинске

12 января в спортивном комплексе «Метеор» города Рыбинск состоялись Всероссийские соревнования по самбо памяти Вадима Яковлева, являющиеся отборочными на Первенство России. На турнир по самбо приехали более 100 спортсменов.

В Рыбинск приехали спортсмены из 15 регионов: из Белгородской, Владимирской, Костромской, Нижегородской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Чувашии и других регионов.

Команда самбистов ГБУ ВО «СШОР по самбо им. Е.В. Чичваркина» показала достойный результат, заняв два вторых и одно первое место! Золото турнира у Никиты Яшухина (весовая категория 88 кг), серебро у Руслана Брагина (весовая категория 49 кг) и Андрея Сорокина (весовая категория 98 кг).