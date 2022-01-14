В Гусь-Хрустальном районе сгорели гаражи и две машины

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

14 января в 3.04. в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре гаражей по адресу: Гусь-Хрустальный район, п. Заколпье, ул. Заречная у д. 80. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

Сообщение о пожаре было поздним, и на момент прибытия подразделений горели гаражи и два автомобиля. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 140 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 14 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.