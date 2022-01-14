С начала зимы на водоемах Владимирской области выявлено 26 нарушений правил безопасности

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, представители органов местного самоуправления и полиции, спасатели патрулируют водоемы. Особое внимание уделяется профилактической работе с рыбаками.

С начала зимы выявлено 26 нарушений, а к административной ответственности привлечены 16 человек, что больше почти на половину по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Нарушения касались выхода на лед в тех местах, где это запрещено. К счастью, несчастных случаев на воде в этом году не зафиксировано.