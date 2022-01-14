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Происшествия14 января 2022 5:34

В Киржаче москвич убил соседа по даче

За убийство ему дали семь лет
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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64-летний житель Московской области признан судом виновным в убийстве.

Следствием и судом установлено, что 26 июня 2021 года к мужчине в гости пришел сосед по дачному участку, который находится в Киржаче. После распития спиртного хозяин дома попросил товарища уйти, однако последний отказался. На этой почве между ними произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес не менее 27 ударов молотком по голове и телу потерпевшего, сообщает СУ СКР по Владимирской области.

От полученных травм 66-летний мужчина скончался на месте происшествия. Вину в совершенном преступлении подсудимый признал, в содеянном раскаялся.

Суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.