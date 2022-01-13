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Происшествия13 января 2022 15:13

В Коврове маршрутный автобус сбил 7-летнюю девочку

Авария случилась днем 12 января на улице Лопатина
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, около 15.35 в районе дома №46 по улице Лопатина водитель автобуса «ПАЗ» 1958 года рождения, двигавшийся со стороны улицы Фурманова в сторону улицы Брюсова, допустил наезд на девочку 2014 года рождения.

В тот момент девочка пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. К счастью, удар был не очень сильным – ребенок получил травму, но госпитализация пострадавшей не потребовалась: врачи оказали девочке медицинскую помощь и отпустили лечиться домой.

В настоящее время по факту ДТП в ГИБДД проводится проверка.