В Коврове маршрутный автобус сбил 7-летнюю девочку

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, около 15.35 в районе дома №46 по улице Лопатина водитель автобуса «ПАЗ» 1958 года рождения, двигавшийся со стороны улицы Фурманова в сторону улицы Брюсова, допустил наезд на девочку 2014 года рождения.

В тот момент девочка пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. К счастью, удар был не очень сильным – ребенок получил травму, но госпитализация пострадавшей не потребовалась: врачи оказали девочке медицинскую помощь и отпустили лечиться домой.

В настоящее время по факту ДТП в ГИБДД проводится проверка.