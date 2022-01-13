Во Владимирской области ищут 67-летнюю женщину

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Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Владимирской области сообщает о поисках в регионе 67-летней женщины, которая пропала 10 января.

Пропала Нина Андреевна Калинина (Юкачова) 1954 года рождения (67 лет) из деревни Кесово, Меленковский район, Владимирская область. Поисковики сообщают, что женщина нуждается в медицинской помощи. При этом она может находиться в любом районе 33 региона.

Приметы женщины: рост - 160 сантиметров, плотного телосложения, волосы седые, глаза карие. Во что была одета, неизвестно. В случае, если вам что-то известно о ее нахождении, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.