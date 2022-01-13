В 2021 году на ремонт дорог во Владимирской области направили 1,25 миллиарда рублей

В 2021 году во Владимирской области 2 млрд 347,8 млн рублей было направлено на содержание автодорог, еще 1 млрд 252,7 млн рублей потратили на их капитальный и текущий ремонт, 81,4 млн – на строительство и реконструкцию, сообщили в администрации Владимирской области.

При этом из резервного фонда Правительства России в 2021 году нашей области дополнительно выделили 168,7 млн рублей, что позволило отремонтировать более 14 км автодороги «Владимир – Иваново» в Суздальском районе.

Большая часть объектов введена в эксплуатацию ранее запланированного срока. Так, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» работы на 21 объекте были завершены в начале сентября. На средства национального проекта новый асфальт уложили на площади более 540 тысяч квадратных метров (общая протяжённость - 81 км, что на 18 км больше, чем планировалось изначально).