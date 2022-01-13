В Судогодском районе сгорела пристройка многоквартирного дома

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 09.25 на центральный пункт пожарной связи поступила информация о пожаре в многоквартирном жилом доме в поселке Коняево по адресу: 3-й проезд, дом №6. К месту ЧП немедленно выехали 14 сотрудников МЧС на трех пожарных машинах.

Как выяснилось на месте, загорелась пристройка дома. Звено газодымозащитников пробралось внутрь и быстро потушило пламя в помещении, полном дыма. Общая площадь пожара составила 7 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.