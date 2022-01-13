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Общество13 января 2022 12:19

В 2021 году владимирцы больше всего жаловались на здравоохранение

А со всего 33 региона активнее всего жалобы поступали из Владимира
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Центр управления регионом Владимирской области подвел итоги 2021 года. За весь прошлый год они собрали 96 тысяч обращений и жалоб. Больше всего сообщений – 78 тысяч - пришло через платформу обратной связи. В социальной сети ВКонтакте было обнаружено 14 с половиной тысяч обращений, в Одноклассниках – около 2 тысяч, в Инстаграме – чуть менее полутора тысяч сообщений.

Самое большое количество обращений за 2021 год поступило по направлению здравоохранение – 28 с небольшим тысяч. На дороги жители Владимирской области жаловались почти 10 тысяч раз, а вопросы ЖКХ и благоустройства были подняты в социальных сетях и на портале Госуслуги 8 с половиной тысяч раз.

По территориям лидерами по количеству обращений стали жители Владимира – свои проблемы они поднимали в социальных сетях более 6 с половиной тысяч раз. Проживающие в Вязниковском районе пожаловались на недостатки и недоработки 2300 раз.

В новом году за две недели Центр управления регионом Владимирской области получил 1612 сообщений. Более тысячи обращений касались проблем очистки дорог, тротуаров и дворов от снега и наледи. Наибольшее количество жалоб поступило от жителей Петушинского и Вязниковского районов, владимирцев и ковровчан.