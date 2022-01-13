Сбой записи к врачу через Госуслуги владимирцам обещают устранить в ближайшее время

С конца декабря перестала работать запись к врачам через портал Госуслуг для жителей Владимирской области. В облздраве говорят, что сейчас настраивается федеральная программа, где будут представлены все местные больницы.

- Я хочу извиниться за ту ситуацию, которая у нас создалась, к сожалению. Мы внедряем новую систему. Это федеральная система, которая будет единая для всех областей. Она мощная, очень хорошая, и она заработает. Но нам нужен какой-то период для того, чтобы ее наладить. Всегда, чтобы ввести что-то новое, нужно пройти какой-то период дискомфорта. Поэтому я прошу прощения у граждан, немножко потерпите. Я думаю, в ближайшее время граждане смогут воспользоваться порталом госуслуг, - пояснил врио вице-губернатора Константин Баранов.

Сейчас предварительная запись на приём к врачу доступна на портале «Электронная регистратура» по ссылке. Кроме того, записаться на приём к врачу можно по телефону «горячей линии» – 122. Время её работы: с 8 до 20 часов (без выходных).