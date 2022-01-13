Женщину из Владимира оштрафовали за то, что она прописала в квартире 29 иностранцев

Во Владимире оштрафовали владелицу "резиновой квартиру" из Доброго. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, женщину признали виновной в фиктивной постановке на учет иностранцев.

Всего в своей квартире она прописала 29 иностранных граждан. При этом сами прописанные в квартире не жили. В итоге мировой судья оштрафовал женщину на 43,5 тысячи рублей. Эта сумма сложилась из того, что за каждого иностранца судья решила взыскать по полторы тысячи рублей.

Как сообщили в прокуратуре, решение суда сейчас находится на исполнении, а это значит, что штраф еще не взыскан.