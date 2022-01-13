Один из самых дорогих билетов на поезд купили в Коврове

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда были куплены самые дорогие авиа- и ж/д билеты в 2021 году внутри страны.

И если самолеты Владимирскую область обошли стороной (оно и понятно - аэропорта нет), то вот билет на поезд, купленный жителем Коврова, попал в топ-20 самых дорогих за прошлый год. Ковровчанин, чтобы добраться до Владивостока, заплатил 38 тысяч 446 рублей. Билет был куплен в вагон класса "Люкс". Впрочем, почти все самые дорогие ж/д билеты по итогам 2021 года были куплены в вагон этого класса, кроме билета из Санкт-Петербурга в Москву в мягкий вагон. До самого дорогого билета коврочанину не хватило 8179 рублей.

Большинство самых дорогих ж/д билетов по России в 2021 году было оформлено по маршруту Москва — Владивосток или в обратном направлении. Также в топ-20 самых дорогих билетов вошли проездные документы, оформленные для путешествия из Белогорска в Москву, из Москвы и Екатеринбурга в Хабаровск, из Уфы в Сковородино, из Санкт-Петербурга в Москву, а также из Сковородино в Москву.