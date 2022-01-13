Во Владимирской области с начала года произошло 35 случаев мошенничества

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, несмотря на большую работу, которую проводят полицейские региона, владимирцы по-прежнему становятся жертвами аферистов, причем часто мошенничества совершаются дистанционным способом.

Так, за весь прошлый год было зарегистрировано 3076 различных хищений с использованием интернета и телефона, и из этого числа 1880 преступлений оказались дистанционными мошенничествами. Также в 1191 случае жулики воровали деньги с банковских счетов граждан. Еще 2530 случаев мошенничества имели место, когда аферисты лично приходили к жителям Владимирской области и под различными предлогами выманивали у них наличные.

На начало года тревожная тенденция сохранилась — за первые две неполных недели января полицейские зарегистрировали уже 35 мошенничеств, из которых 17 совершены дистанционно.

В связи с этим в полиции призывают владимирцев быть бдительными и ни в коем случае не передавать данные о своих счетах неизвестным людям, пусть они даже будут представляться сотрудниками правоохранительных органов, соцработниками или представителями службы безопасности банков.

Если же к вам приходят незваные гости — всегда проверьте у них документы, а в случае подозрений немедленно вызывайте полицию.