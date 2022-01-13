Во время забега Дедов Морозов перекроют центр Владимира

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения XI забега Дедов Морозов и Снегурочек, с 12 до 14 часов 15 января будет ограничено движение всех видов транспорта по ул. Дворянской, Большой Московской и Большой Нижегородской на участке от ул. Студеная гора до площади Фрунзе.

Объезд будет осуществляться по ул. Студеная гора, Дзержинского, Луначарского, Усти-на-Лабе, Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали.

Также на это время будут изменены маршруты движения общественного транспорта, следующего через центральную часть города.

Автобусные маршруты: №№ 1С, 5 (внешнее кольцо), 6С, 12С, 15, 16С, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 33С и 36 будут двигаться в объезд по улицам Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали.

Троллейбусные маршруты:

№ 1 - ул. Фатьянова - Рябинка - проспект Строителей - ул. Горького - ул. Мира - театр «Разгуляй».

№№ 2 и 8 - работу приостанавливают.

№ 5 - ул. Фатьянова - Рябинка - проспект Строителей - ул. Мира - ул. Усти-на-Лабе - Вокзал.

№ 7 - проспект Ленина - Рябинка - проспект Строителей - ул. Горького - ул. Мира - ВЭМЗ.

Остальные троллейбусные и автобусные маршруты будут работать без изменений.