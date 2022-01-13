За сутки с улиц Владимира вывезли больше 11 тысяч кубометров снега

В ночь со среды на четверг снег с улиц Владимира убирали 50 единицы техники муниципального «Центра управления городскими дорогами». Сегодня, 13 января, к этим работам привлечены 71 единица техники и 56 рабочих ручной уборки ЦУГД.

Колонны комплексных дорожных машин — всего 18 КДМ - проводят патрульную снегоочистку основных городских дорог. Расчистку городских тротуаров от снега выполняют 10 тракторов. 17 самосвалов вывозят собранный снег на место временного складирования.

За прошедшие сутки из города в места временного складирования вывезено более 11000 кубометров снега. Большегрузные самосвалы выполнили свыше 580 рейсов.

По вопросам уборки города Владимира можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00 с перерывом на обед 12.00 до 13.00) или на мобильный телефон: 8-960-721-49-49 (круглосуточно, с перерывами с 12.00 до 13.00, и с 24.00 до 1.00).

В управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия». Пожаловаться на качество и оперативность уборки территорий МКД управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, и в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефонам 05 и 53-11-48 (в нерабочее время и по выходным).