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Общество13 января 2022 8:07

Во Владимирской области ожидают снег с дождем

В старый новый год потеплее до +1 градуса
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Морозные дни во Владимирской области сойдут на нет. Уже сегодня к вечеру пойдет снег и потеплеет до -11 градусов, однако порывы ветра могут достигать 7-16 метров в секунду.

Уже в пятницу, 14 января, столбик термометра будет показывать 0, +1 градус. Ожидается оттепель, пойдет снег с дождем. Метеочувствительным владимирцам придется нелегко, также возможно проблемы на дорогах и сбои в электроснабжении.

Однако к вечеру похолодает до -2 градусов. А в выходные обещают комфортную температуру -5, -6 градусов и небольшой снег.