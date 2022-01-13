Во Владимирской области ожидают снег с дождем

Морозные дни во Владимирской области сойдут на нет. Уже сегодня к вечеру пойдет снег и потеплеет до -11 градусов, однако порывы ветра могут достигать 7-16 метров в секунду.

Уже в пятницу, 14 января, столбик термометра будет показывать 0, +1 градус. Ожидается оттепель, пойдет снег с дождем. Метеочувствительным владимирцам придется нелегко, также возможно проблемы на дорогах и сбои в электроснабжении.

Однако к вечеру похолодает до -2 градусов. А в выходные обещают комфортную температуру -5, -6 градусов и небольшой снег.