Во Владимире Росгвардейцы помогли найти забытые в больнице вещи

Как сообщает Управление Росгвардии по Владимирской области, несколько дней назад житель Владимира утром привез вещи в больницу для своей больной супруги и передал их медикам. Однако уже вечером мужчина узнал, что привез пакет совсем не туда, где находилась его жена.

Тогда владимирец поехал в медучреждение, но так как был уже конец рабочего дня, никого из персонала уже не оказалось, и ему пришлось обратиться за помощью к сотрудникам Росгвардии — лейтенанту максиму Волкову и прапорщику Михаилу Волкову, которые дежурили на КПП.

Горожанин объяснил им ситуацию, и стражи порядка сами отправились на поиски вещей, которые вскоре обнаружили в одном из помещений больницы. В ответ владимирец направил руководству региональной Росгвардии письмо, в котором выразил сотрудникам благодарность.