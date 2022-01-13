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Общество13 января 2022 7:42

Во Владимирской области осужденные слепили из снега тигра, скорую помощь и сказочных героев

Прошел традиционный конкурс снежных фигур
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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фото УФСИН по Владимирской области

фото УФСИН по Владимирской области

В УФСИН по Владимирской области прошел традиционный конкурс снежных фигур, созданных осужденными.

Подготовка к конкурсу в учреждениях началась после первых снегопадов. Участники собирали снег в сугробы, подготавливали площадку, продумывали образы и элементы декора, после чего приступили к реализации своих творческих задумок.

Осужденные воспроизвели из снега тигра, снежную королеву, колобка, персонажей из мультика "Вовка в тридевятом царстве" и даже машину скорой помощи.

Подобные конкурсы, проводимые в исправительных учреждениях Владимирской области, направлены на раскрытие творческого потенциала осужденных, повышение их образовательного и культурного уровня.