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Происшествия13 января 2022 7:19

В Гусь-Хрустальном пассажирский автобус столкнулся с легковой машиной

Авария случилась днем 12 января по дороге в райцентр
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, ДТП произошло в 10.45 утра на автодороге «Подъезд к Гусь-Хрустальному».

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля «Санг Йонг» при выезде с второстепенной дороги не уступил двигавшемуся по главной автобусу «КАВЗ», выполнявшему рейс «Владимир — Гусь-Хрустальный».

Удара избежать не удалось, обе машины получили технические повреждения. К счастью, никто из людей в результате ДТП не пострадал.

В настоящее время по факту произошедшего в Госавтоинспекции проводится проверка.