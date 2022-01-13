В Гусь-Хрустальном пассажирский автобус столкнулся с легковой машиной

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, ДТП произошло в 10.45 утра на автодороге «Подъезд к Гусь-Хрустальному».

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля «Санг Йонг» при выезде с второстепенной дороги не уступил двигавшемуся по главной автобусу «КАВЗ», выполнявшему рейс «Владимир — Гусь-Хрустальный».

Удара избежать не удалось, обе машины получили технические повреждения. К счастью, никто из людей в результате ДТП не пострадал.

В настоящее время по факту произошедшего в Госавтоинспекции проводится проверка.