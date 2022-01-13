Во Владимирской области 13 января коронавирус подтвержден у 138 человек

Во Владимирской области 13 января лабораторно подтверждено 138 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

34 случая во Владимире, 17 - в Муромском, 15 - в Ковровском, 13 - в Александровском районах, 9 заболевших в Гусь-Хрустальном, по 8 - в Киржачском и Вязниковском районах, 7 - в Суздальском, 6 - в Гороховецком, 5 - в Петушках, 4 - в Меленковском, 3 - в Кольчугинском, по 2 в Юрьев-Польском, Камешковском, Селивановском районах и Радужном, 1 случай в Судогодском районе.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 83 514 случаев заболевания (19 659 сл. в г. Владимире, 9307 сл. в Гусь-Хрустальном, 9345 сл. о. Муром, 7993 сл. в Ковровском, 4518 сл. в Александровском, 4016 сл. в Петушинском, 3445 сл. в Юрьев-Польском, 3547 сл. в Вязниковском, 3662 сл. в Кольчугинском, 3435 сл. в Суздальском, 2601 сл. в Собинском, 2792 сл. в Киржачском, 2107 сл. в Меленковском, 1886 сл. в Гороховецком, 1788 сл. в Камешковском, 1469 сл. в Селивановском, 1091 сл. в Судогодском, 853 сл. в г. Радужном).