В ОДКБ восстановили бассейн

На днях состоялся рабочий визит в Областную детскую клиническую больницу врио заместителя губернатора Константина Баранова и и.о. директора департамента здравоохранения Артёма Осипова.

По данным главного врача Светланы Макаровой, в 2021 году в условиях стационара помощь получил 9641 ребенок в возрасте до 17 лет, в том числе было прооперировано 3226 детей, включая высокотехнологичную медицинскую помощь и реконструктивно-пластические операции.

В 2021 году в поликлинике на ул. Добросельской, 34-д и ее филиале на ул. Добросельской, 197-а проведена масштабная модернизация медицинской службы. Ремонт коснулся всего – кабинетов врачей, санитарных комнат, входной группы, фасадов. Также заменены кровля и инженерные коммуникации.

В этом же году поставлен и установлен первый в детском лечебном учреждении магнитно-резонансный томограф. В настоящее время проводятся пуско-наладочные работы и обучение специалистов. Кроме того, восстановлен бассейн, который из-за неисправности не функционировал многие годы. В скором времени здесь будут проходить реабилитацию дети с различной патологией.