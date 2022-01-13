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Общество13 января 2022 6:18

На торгах разыграли еще 7 владимирских маршрутов

Все они остались у прежних перевозчиков
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Подведены итоги конкурсов на семь автобусных маршрутов. Все остались у прежних перевозчиков.

10 копеек предложила компания "РТС" за маршруты №6, 12 и 32. У "Владимирпассажиртранса" за 30 копеек остались маршруты №2 и 14. И всего за копейку обслуживать маршруты №7 и 56 будет по-прежнему "ОКТО".

По условиям пятилетнего контракта, перевозчики должны перекрасить автопарк в фирменные красно-белые цвета, а также участвовать в программе обновления подвижного состава, а с 2023-го выпускать в рейсы только автобусы не старше трех лет.