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Происшествия13 января 2022 5:54

В Суздальском районе сгорела пилорама

Погибших и пострадавших нет
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

13 января в 1.53 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в производственном здании пилорамы по адресу: Суздальский район, п. Красногвардейский, ул. Восточная, д. 10. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

Пожарных вызвали поздно, поэтому когда они приехали на место, кровля горела по всей площади. Пожарные ликвидировали пожар на площади 500 квадратных метров. Сгорело производственное помещение с оборудованием. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 11 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.