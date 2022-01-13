В Суздальском районе сгорела пилорама

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

13 января в 1.53 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в производственном здании пилорамы по адресу: Суздальский район, п. Красногвардейский, ул. Восточная, д. 10. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

Пожарных вызвали поздно, поэтому когда они приехали на место, кровля горела по всей площади. Пожарные ликвидировали пожар на площади 500 квадратных метров. Сгорело производственное помещение с оборудованием. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 11 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.