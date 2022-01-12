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Общество12 января 2022 14:02

Владимирская таможня арестовала автомобили из-за долга в 12 миллионов рублей

Санкцию на это решение дал Владимирский транспортный прокурор
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, арест производился по причине крупной задолженности со стороны участника внешнеэкономической деятельности, который скопил долг по таможенным платежам в общей сумме более 12 миллионов рублей. Столь внушительная сумма образовалась после того, как организация представила в таможню «липовые» данные о стоимости ввозимых товаров.

Владимирский транспортный прокурор санкционировал решение Владимирской таможни на наложение ареста на четыре автомобиля, принадлежащих должнику, что в итоге и было сделано.

После этого фирма тут же нашла деньги и выплатила все 12 миллионов рублей.