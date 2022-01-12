В Гусь-Хрустальном местный житель пытался продавать наркотики

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях 26-летний гусевчанин был приговорен к реальному лишению свободы за попытку незаконного сбыта наркотических средств.

Как установлено судом, в сентябре минувшего года парня задержали оперативники отделения по контролю за оборотом наркотиков полиции Гусь-Хрустального в ходе спецмероприятий. У молодого человека в ходе личного досмотра обнаружили телефоны, в которых находились адреса тайников-закладок.

Из закладок полицейские изъяли 0,86 грамма синтетического наркотика, а также 1,95 грамма мефедрона.

С учетом всех обстоятельств суд приговорил молодого человека к 5 годам 3 месяцам колонии строгого режима.