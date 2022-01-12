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Происшествия12 января 2022 13:04

Владимирский областной суд эвакуировали из-за письма с угрозой взрыва

Владимирский областной суд эвакуировали из-за письма с угрозой взрыва
Алексей КОТМЫШЕВ
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Днем 12 января на электронную почту Владимирского облсуда поступила информация о том, что в главном дворце правосудия региона якобы заложена взрывчатка.

- Сотрудники суда и участники судебных процессов были оперативно эвакуированы, на место прибыли оперативные службы. Информация в результате не подтвердилась, - сообщила официальный представитель Владимирского областного суда Наталья Маслова.

В результате работники вернулись на места и процессы возобновились.

Наши источники в правоохранительных органах региона также подтвердили, что угрозы взрыва нет. Вместе с тем, люди в погонах связывают «минирование» здания суда во Владимире с событиями в Екатеринбурге, где 12 января поступила анонимная информация о минировании ряда учебных заведений, в результате чего также производилась эвакуация. Розыски «шутников» в настоящее время продолжаются.