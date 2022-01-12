К 250-летию Михаила Сперанского в почтовое обращение вышли конверты с маркой

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12 января во Владимире прошла торжественная церемония гашения штемпелем «Первого дня» почтовых марок и конвертов с изображением выдающегося государственного деятеля, уроженца Владимирской земли Михаила Михайловича Сперанского.

Автор оформления конверта с оригинальной маркой − художник-дизайнер издательского центра АО «Марка» Роман Комса. На конверте, выпущенным тиражом 1 млн экземпляров, изображена картина художника Алексея Кившенко «Возложение Николаем I на графа Сперанского орденской ленты Андрея Первозванного». Она находится в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого в Санкт-Петербурге.

Сразу после торжественной церемонии юбилейный штемпель доставили в центральное отделение почтовой связи города Владимира на улице Подбельского, 2. Все желающие смогут погасить им почтовые конверты, марки, открытки, в том числе юбилейные, и отправить их в любую точку мира. В отделении в наличии будет 1000 конвертов.