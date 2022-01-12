В Киржаче пожарные тушили загоревшийся кроссовер

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, информация о горящей «Мазде СХ-7» поступила диспетчерам центрального пункта пожарной связи в 11.27. Звонившие сообщили, что автомобиль горит возле дома №9 по улице Текстильщиков.

Прибывшие на место восемь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах обнаружили сильный дым, исходивший от легковушки.

Пожарные быстро ликвидировали возгорание, общая площадь которого составила всего 1 квадратный метр, горение происходило в моторном отсеке «Мазды».

К счастью, никто из людей не пострадал, в настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.