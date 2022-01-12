В Муроме двух подростков поймали с наркотиками

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух 17-летних молодых людей, обвиняемых в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств, сообщает следственное управление СКР.

По версии следствия, 5 октября 2021 года в Муроме обвиняемые занимались расклейкой стикеров интернет-магазина по продаже наркотических средств. В качестве оплаты за выполненную работу в этот же день вечером от неустановленного лица через интернет получили сведения о месте нахождения тайника-закладки с наркотическим средством.

Однако после его обнаружения подростки были сразу задержаны сотрудниками ИДПС ГИБДД МО МВД России «Муромский» и у них изъят сверток с наркотическим веществом массой 1,1 грамма.

Вину в совершенном преступлении молодые люди признали полностью, в содеянном раскаялись. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Муромский городской суд для рассмотрения по существу.