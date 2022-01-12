Во Владимирской области региональный этап всероссийской олимпиады школьников пройдет в очном формате

Во Владимирской области олимпиады пройдут по 21 общеобразовательному предмету: астрономии, английскому языку, французскому языку, географии, литературе, информатике и ИКТ, физике, истории, биологии, физической культуре, обществознанию, математике, химии, русскому языку, праву, немецкому языку, экономике, экологии, искусству (мировой художественной культуре), основам безопасности жизнедеятельности, технологии.

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников во Владимирской области проводится в очном формате с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Также Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой создал информационную систему с личными кабинетами для каждого участника регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. Он позволит не только узнать оценки и посмотреть анализ работы, но и принять участие в работе апелляционной комиссии в формате Zoom-конференции.

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по французскому языку прошеё 11 января 2022 года на базе Владимирского института развития образования имени Л.И. Новиковой. В нем приняли участие 19 обучающихся 9-11 классов из 6 муниципальных образований Владимирской области: г. Владимира, Вязниковского района, г. Коврова, Кольчугинского района, округа Муром и Собинского района.