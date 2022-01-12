Владимирская прокуратура наказала "ЕРКЦ" за оплату страхования жилья в квитанции

Прокуратура Владимира выявила нарушение в платежках "ЕРКЦ". В квитанциях за сентябрь и октябрь 2021 года отдельной строкой появилась оплата услуг по добровольному страхованию жилья одной из страховых компаний.

Однако информация об оплате услуг добровольного страхования не входит в перечень сведений, подлежащих включению в платежный документ. Как говорят в областной прокуратуре, потребители вводятся в заблуждение относительно обязательности внесения платы за услуги добровольного страхования наряду с жилищно-коммунальными услугами, что является недопустимым.

В адрес генерального директора «ЕРКЦ» было внесено представление. В квитанциях исчезла информация о страховании, виновные лица платежного агента привлечены к дисциплинарной ответственности.