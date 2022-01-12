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Общество12 января 2022 10:45

Во Владимирской области к уборке снега могут привлечь военных

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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11 января врио заместителя губернатора Герман Елянюшкин провёл заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Вопрос касался последствий обильных снегопадов. Большое количество снега, выпавшего в конце прошлого года и в начале наступившего, повлекло за собой не только сбои в электроснабжении. Крайне неблагоприятная обстановка сложилась с расчисткой территорий от снега.

Руководителям администраций городских округов и муниципальных районов рекомендовано в кратчайшие сроки провести мероприятия по уборке и вывозу снега, сформировать аварийные бригады для очистки муниципальных дорог. Также поставлена задача обеспечить уборку прилегающих территорий и подъездных дорог.

Для привлечения дополнительных сил к расчистке улиц от снега, главам муниципалитетов рекомендовано обратиться к начальникам гарнизонов ВС Министерства обороны РФ с предложением о привлечении личного состава и техники к уборке и вывозу снега на территории муниципальных образований. Кроме того, на территориях районов, где идёт строительство трассы М-12, помощь в вывозе снега обещало оказать ФГБУ «Росавтодор».